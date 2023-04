Parcheggio “dimenticato” in via Milano ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Scarso interesse dell’amministrazione”

Albenga. “Abitanti del quartiere costretti ad utilizzare i parcometri a pagamento di piazza Nenni o trovare un posteggio anche a centinaia di metri di distanza quando in realtà potrebbero utilizzare i parcheggi praticamente sotto casa per colpa di un’Amministrazione che dimentica di avere la disponibilità di una area già adibita a parcheggio”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Tomatis rispolvera la questione delle case di via Milano con annessi i posteggi: “Ebbene da circa un anno quei posteggi – prosegue – sono entrati nelle disponibilità del Comune. Purtroppo, abbiamo notato che quei posteggi non possono essere utilizzati perché i cancelli del cantiere sono ancora chiusi con piccoli lavori ancora da ultimare”.

