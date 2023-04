Porta Paita, si accende l’interesse per il primo assaggio di waterfront: sarà gara. Sommariva: “Non vogliamo assolutamente andare oltre l’estate”

La gestione dei 5mila metri di Porta Paita andrà a gara. Oltre all’istanza di concessione presentata nelle scorse settimane da Cinque Terre Ferries, infatti, da oggi è presente sull’albo pretorio dell’Autorità di sistema portuale è presente l’annuncio legale che contiene due istanze concorrenti: quella di una cordata di imprese e associazioni spezzine composta da Consorzio marittimo turistico Cinque Terre – Golfo dei poeti, Spezia & Carrara cruise terminal, Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti da una parte, e quella di Marigola service srl dall’altra.

La situazione che si è venuta a creare implicherà il lancio di un bando di gara riservato ai tre soggetti che si sono fatti avanti, allungando le tempistiche di assegnazione dell’area previste dagli uffici di Via del Molo. L’obiettivo, però, è quello di stringere i tempi il più possibile e già nel corso della prossima settimana l’Authority si riunirà per stilare i criteri di valutazione delle proposte, con la certezza che i rilanci sull’importo della concessione annuale sarà uno dei punti sui quali si giocherà buona parte della partita.

“Registriamo l’improvviso interesse di più soggetti e ora compiremo tutti i passi che sono necessari, ma non vogliamo andare assolutamente oltre l’estate in arrivo”, dichiara il presidente Mario Sommariva, raggiunto telefonicamente da CDS.

“Parliamo di un’area che è piccola solamente se si ragiona in termini portuali, ma che a livello urbanistico è di dimensioni ragguardevoli. Ho voluto lanciare questa iniziativa – spiega il numero uno dell’Adsp – perché la restituzione delle aree di Calata Paita rappresentava per molti un’araba fenice e ho pensato che in quello spazio se ne potesse avare una prima concretizzazione”.

Il primo assaggio di waterfront, però, sino a ora non è stato particolarmente fortunato. Prima ha dovuto scontare i problemi del mondo dell’edilizia, alle prese con una miriade di lavori legati alle agevolazioni statali e con l’aumento dei prezzi: con il risultato di due gare deserte, nonostante l’aumento delle risorse da 2,5 a 3,5 milioni. Solo la procedura negoziata ha sbloccato la situazione, spostando l’obiettivo della consegna alla città dall’estate 2022 all’estate 2023, raggiungibile, visto che la realizzazione dei servizi e del piazzale e la collocazione dei box sono ormai concluse.

Ora però è giunto il momento del prolungamento dei tempi per l’assegnazione della gestione dell’area. Un anno fa si erano fatte avanti nell’ambito dell’indagine di mercato solamente la campana Cogema e la società di navigazione italo-maltese Cinque Terre Ferries, che era a sua volta rimasta l’unica a presentare l’istanza di concessione.

