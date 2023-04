Dall’ufficio stampa del Pro Recco Rugby

Dopo due domeniche di riposo torna in campo la Serie A e per le due squadre liguri arriva un “derby” che sembra essere stato programmato apposta proprio adesso: è una sfida cruciale per CUS Genova e Pro Recco Rugby, a due giornate dalla fine del campionato. Le due squadre arrivano a questa partita rispettivamente con 9 e 13 punti e una e tre vittorie, in un torneo difficilissimo per entrambe.

