Sabato 6 maggio Enzo Paci al Duse per uno show benefico organizzato dal Lions Club

Genova. Risate e spensieratezza, in una serata il cui unico fine è la solidarietà. Sabato 6 maggio 2023 (ore 20.30) al Teatro Duse (via Bacigalupo 6, Genova) va in scena “Enzo Paci Show“, spettacolo del comico e attore genovese organizzato dal Lions Club Genova Ducale del Distretto 108IA2. I proventi della serata saranno destinati all’Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili “AMRI” e, parzialmente, alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Enzo Paci, vede anche la partecipazione di Romina Uguzzoni.

«Dopo il successo dell’anno scorso – racconta Francesco Lorenzo Ricci, presidente pro-tempore del Lions Club Genova Ducale – abbiamo deciso di replicare questa iniziativa benefica volta a dare una mano a realtà in prima fila nella ricerca e nell’aiuto dei meno fortunati: oltre a far divertire, uno spettacolo comico può essere anche un importante momento di solidarietà». Il prezzo del biglietto è di 25 euro e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili “AMRI”. «È un gran piacere che un attore e comico del calibro di Enzo Paci – prosegue Ricci – abbia deciso di sposare questa causa portando in scena, insieme a Romina Uguzzoni, uno show che rende omaggio alla vera protagonista della serata: la solidarietà».

