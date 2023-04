Solo terapie per Zurkowski, domani altra seduta mattutina

Allenamento a Follo questa mattina per lo Spezia che prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida salvezza in programma sabato sera al Ferraris di Genova. Il gruppo di Semplici ha svolto una seduta tecnico tattica con attivazione muscolare sul campo, sviluppi offensivi ed esercitazioni prima della consueta partitella. Solo terapie per gli acciaccati Beck, Holm, Moutinho, Zurkowski e Zovko. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.

