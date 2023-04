Ventimiglia, brucia una baracca in via Tenda: vigili del fuoco al lavoro per quasi tre ore per domare la fiamme

Ventimiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 della scorsa notte in una traversa di via Tenda, nel quartiere delle Gianchette, a Ventimiglia, per spegnere un incendio divampato all’interno di una baracca in una campagna abbandonata. Domare le fiamme non è stato semplice, in quanto la zona era irraggiungibile dai mezzi. Per questo i pompieri hanno lavorato molto per realizzare un prolungamento della pompa antincendio.

Secondo testimonianze raccolte sul posto, è probabile che le fiamme siano state causate da un fuoco acceso da persone senza fissa dimora, probabilmente migranti, che utilizzavano la baracca come rifugio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, era presente la polizia.

