Ventimiglia, Marcello Bevilacqua candidato a sostegno di Di Muro: «Mia scelta coerente, mai abbandonato il centrodestra»

Ventimiglia. «Dal momento di aver annunciato la mia candidatura in molti hanno contestato il fatto che io appoggi Di Muro sindaco; innanzitutto mi preme spiegare che tra me e Flavio ci siano state solo divergenze di pensiero, che personalmente mi hanno portato a lasciare la Lega, ma non assolutamente il centrodestra». Lo dichiara il candidato consigliere Marcello Bevilacqua (Fratelli d’Italia) che corre a sostegno del candidato sindaco Flavio Di Muro alle amministrative comunali di maggio.

«Ho trovato la mia naturale collocazione in Fratelli d’Italia in quanto rappresenta la vera Destra in Italia, identitaria e tradizionalista. Questo di conseguenza mi porta ad appoggiare Flavio Di Muro come candidato sindaco, senza riserve perché non ho mai avuto dubbi sulle sue capacità ed esperienza. Spero che nei prossimi giorni ci possa essere un colloquio tra noi per discutere delle ultime proposte per la città – aggiunge Bevilacqua -. Di contro vi era la possibilità di sostenere nuovamente l’ex sindaco Gaetano Scullino, persona di spessore, con il quale ho condiviso molte scelte, ma che mi sono trovato troppo spesso in contraddizione, sia su temi di interesse quotidiano ma anche su scelte più impattanti sul futuro della città. Chiaramente a lui e a tutti gli altri candidati vanno i miei più sinceri auguri, nella speranza che il prossimo sindaco possa avere una maggioranza coesa per il bene di Ventimiglia».

