Albenga, il Pd inaugura la nuova sede in via Roma: appuntamento sabato 22 aprile

Albenga. È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede del Pd di Albenga. L’appuntamento è per sabato 22 aprile, dalle 16. Il nuovo Circolo si trova nel centro storico di Albenga, in via Roma 75 al piano terreno, di fronte all’auditorium San Carlo e a Palazzo Oddo.

“La nostra nuova sede sarà un luogo facilmente accessibile a piano terreno e renderà possibile l’obiettivo di creare un punto di ascolto ed aprire il circolo a tutta la cittadinanza ed alle importanti istituzioni del territorio”, – ha affermato il segretario del Pd di Albenga Ivano Mallarini.

