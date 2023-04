Baglietto, presentato a Fort Lauderdale il Dom 115

Presentato ieri a Fort Lauderdale, in Florida, l’ultimo nato di casa Baglietto, il DOM 115 entry-level di 35m della fortunata serie DOM, di cui ben otto esemplari sono stati venduti dal cantiere spezzino negli ultimi due anni. Durante un incontro con la forza vendite delle brokerage houses nordamericane tenutosi allo Yacht Club di Lauderdale Marina, il CCO di Baglietto Fabio Ermetto ha approfondito le caratteristiche del nuovo modello della linea DOM, che porta sempre la firma di Stefano Vafiadis per gli esterni. “Siamo arrivati a questo progetto per dare seguito alle numerose richieste di clienti che avevano apprezzato gli elementi di forza del DOM 133, ma cercavano uno yacht dalle dimensioni più contenute – le parole di Ermetto -. Questo nuovo modello risponde perfettamente alle esigenze del mercato permettendoci l’ingresso, anche nella fascia dei superyacht, con un prodotto dalle caratteristiche uniche e con costruzione in acciaio ed alluminio”. Il primo esemplare di DOM115 è disponibile alla vendita con consegna prevista a maggio 2025.

