Balneari, la Corte Europea conferma: “Le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente”

Liguria. Per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea arriva in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2033 stabilito da un provvedimento del 2018 al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni.

