“Camogli Futura”: il 25 Aprile “Elezioniamoci” al Cenobio dei Dogi

Elezioniamoci! La politica che non ti aspetti

Un incontro con i giovani elettori per avvicinarli alla partecipazione attiva parlando

in modo giocoso del futuro della Città

I giovani sembrano essere sempre meno interessati alla politica. Molti ritengono

che sia inevitabilmente inquinata da ricerca di potere e privilegi, disinteresse verso le

domande dei cittadini e un eccesso di “fanatismo”. Se ne tengono a distanza, nella

convinzione che, tanto, “non serve a nulla”.

Per contrastare questa sensazione di scetticismo e avvicinare i ragazzi di Camogli ai

temi della partecipazione attiva, che può riguardare la politica rappresentativa, ma

anche un comitato o un’associazione di volontariato, Camogli Futura ha pensato a

un incontro non convenzionale in cui parlare della Città e del suo governo in maniera

giocosa, attraverso un videoquiz e un gioco di ruolo che invitano i ragazzi a

riflettere sui bisogni della loro Città e sulle concrete possibilità per migliorarla.

“Elezioniamoci!”, in programma martedì 25 aprile alle 17.30 al Cenobio dei

Dogi, si propone di instaurare un dialogo con i giovani elettori camogliesi dando voce

alle loro domande e mostrando come la condivisione di obiettivi e iniziative possa

essere piacevole e gratificante.



“Abbiamo scelto il 25 aprile perché è una giornata che richiama fortemente ai valori

della partecipazione e dell’impegno – spiega il candidato Sindaco Maurizio Castagna

– Ci sembra significativo invitare proprio quel giorno i nostri cittadini più giovani,

futuri adulti, a confrontarsi sui temi che ritengono più importanti per il benessere

collettivo, ascoltando quello che hanno da dire e valorizzandone talenti e capacità

progettuale”.

All’incontro seguirà un aperitivo.

