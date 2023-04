Dalla Comunità Marinara delle Cinque Terre

Che nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ci siano più barche in giro che persone alla fiera di San Giuseppe ce ne eravamo accorti da anni, e ci conforta aver appreso che uno studio commissionato dal nostro Parco, attuato con le metodologie della scienza, ha certificato come e quanto l’ecosistema marino sia danneggiato dal caos in superficie.

» leggi tutto su www.levantenews.it