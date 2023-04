Concessioni balneari, Campomenosi (Lega): “Sentenza Ue ribadisce che soluzione deve essere politica”

Liguria. “Questa sentenza aiuta a chiarire una situazione che finora è stata, in Italia, confusa e divisiva. Auspico ora che tutte le forze politiche lavorino per creare le condizioni affinché quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea sia messo in pratica tutelando chi ha fatto impresa, investimenti e creato lavoro nel settore balneare”.

Così l’eurodeputato della Lega Marco Campomenosi commenta la sentenza sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito come le concessioni demaniali non possano essere rinnovate automaticamente.

