Diano Marina. Mobilitazione di soccorsi in questi minuti a Diano Marina per un incidente fra un motorino ed una automobile. Ad avere la peggio dallo scontro è stato il centauro, un uomo di circa 45 anni, traportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona in codice rosso e a cui sono stati riscontrati politraumi.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa Diano Marina, una aautomedica del 118, i carabinieri e l’elisoccorso Grifo.

