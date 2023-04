Gli ultrà del Basilea si radunano in piazza Borea, maxi schermo portatile e cordone di sicurezza

Sanremo. Gli ultrà del Basilea calcio che oggi hanno invaso a sorpresa il centro di Sanremo dopo essere stati respinti alla frontiera dalle autorità francesi, si sono dati appuntamento in piazza Borea d’Olmo (vedi foto) per seguire i quarti di finale di Conference League che vede contrapposta la propria squadra del cuore, all’Allianz Riviera di Nizza, contro l’Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur, nella sfida di ritorno.

A presidiare la piazza e la zona della movida sono stati mobilitati dalla questura di Imperia gli agenti della polizia in assetto antisommossa. Per ora nessun episodio spiacevole ha accompagnato il soggiorno estemporaneo di circa 800 tifosi della squadra svizzera, a parte qualche birra e dei cartoni di pizza abbandonati in giro. In piazza Borea gli ultrà hanno allestito un maxi schermo grazie a un proiettore portatile.

