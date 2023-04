“Le parole di Medusei a margine della seduta solenne per la commemorazione del 25 aprile in Liguria, in cui ha parlato di errori anche da parte dei partigiani e ha detto che non ci sono vittime di serie A e di serie B, sono gravissime e irricevibili, soprattutto per una città che come Genova è medaglia d’oro al valor militare. A pochi giorni del 25 aprile, in cui ricordiamo i partigiani e il loro sacrificio, certe affermazioni non sono giustificabili. Non si può mettere sullo stesso piano chi ha oppresso l’Italia e chi l’ha liberata. Il presidente Toti si dissoci e con parole chiare e inequivocabili prenda le distanze da quanto dichiarato dal presidente del consiglio regionale”. Lo dichiarano in una nota i deputati liguri del Partito democratico Andrea Orlando e Valentina Ghio, segretaria regionale Pd, e i senatori Pd Annamaria Furlan e Lorenzo Basso.

L’articolo I parlamentari Pd liguri: “Parole Medusei gravissime, Toti si dissoci” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com