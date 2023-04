Il garante dei diritti dei detenuti in visita alla Rems di Calice

Lunedì scorso il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Liguria, dott. Doriano Saracino, ha fatto visita ai pazienti della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di ASL5 in località Santa Maria Le Cassorane, comune di Calice al Cornoviglio. Il garante (istituito presso il ministero della Giustizia dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146) è un organo di garanzia indipendente dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione o internamento, con potere di controllo sui luoghi di privazione della libertà personale, grazie al quale i pazienti possono esternare eventuali richieste soprattutto in caso di evidente compromissione dei diritti previsti dall’ordinamento italiano.

Dopo aver incontrato per Asl5 il direttore generale Paolo Cavagnaro, la direttrice socio sanitaria Simonetta Lucarini e la responsabile coordinatrice funzionale Elisabetta Olivieri per raccogliere informazioni sulla mission della Rems e sull’accoglienza rivolta agli ospiti, Saracino si è intrattenuto in colloqui con i pazienti durante i quali ha ascoltato le loro percezioni e avuto informazioni sulle modalità di collaborazione con il personale sanitario presente in struttura. Contestualmente ha potuto anche rilevare la recente implementazione della messa in sicurezza della Rems che consiste nello specifico nel potenziamento del sistema di videosorveglianza grazie a due monitor di 50 pollici e all’attivazione di password per l’accesso; nell’installazione di offendicoli che impediscono lo scavalco della recinzione interna; nell’ampliamento del servizio di guardianaggio con un’unità in più nella fascia diurna (8/20); nell’apertura delle serrature a codici delle porte con badge.

