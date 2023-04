Il sindaco Armando Biasi incontra gli abitanti di Vallecrosia Alta: «Con i fatti cambieremo il centro storico»

Vallecrosia. Il sindaco uscente e candidato alle amministrative comunali di maggio, Armando Biasi, insieme a tutti i candidati consiglieri della sua lista “Cittadini in Comune“, ha incontrato in serata gli abitanti di Vallecrosia Alta per illustrare quanto fatto dalla sua amministrazione in cinque anni di mandato e quanto prevede di realizzare se sarà rieletto.

«Sono cresciuto a pane e centro storico – ha dichiarato Biasi, che da bambino partecipava con suo padre all’organizzazione degli eventi nel borgo -. A 27 anni sono venuto ad abitare qui e mi sono innamorato del paese». «Nell’amministrazione precedente alla mia, per il centro storico non è stato investito nulla. Nei cinque anni dal 2018 ad oggi – ha aggiunto – sono stati investiti 600mila euro. Uno degli esempi è la torre saracena, per la quale è in programma la messa in sicurezza per 350mila euro».

