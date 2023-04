Il professor Massimo Galli, uno dei volti accademici più noti nel periodo della pandemia da Sars-Cov-2, passa da Sarzana per presentare il libro scritto a quattro mani con Lorella Bertoglio. Già ordinario di malattie infettive presso l’Università di Milano, l’infettivologo ha frequentato nei mesi del contagio molti dei salotti televisivi che parlavano della pandemia. Ha scritto per Vallecchi “Gallipedia” per tracciare un bilancio della sua esperienza professionale.

