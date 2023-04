Inail, sciopero di 3 ore per tutti i sindacati: “Carenza di personale e carenza del servizio”

Genova. Non succedeva da decadi: tutte sigle sindacali, tra confederali e di base, insieme per uno sciopero davvero trasversale, per protestare contro condizioni di lavoro stressanti, inefficaci e logoranti. Per i lavoratori come per gli utenti. Parliamo dello sciopero nazionale per le ultime 3 ore di ogni turno di venerdì 21 aprile, proclamato dai lavoratori Inail che da tempo stanno lottando per avere un miglioramento del lavoro. Le ragioni di questa agitazioni sono molto semplici: carenza di personale e malfunzionamenti delle procedure informatiche

“Chiediamo ormai da mesi di procedere con più incisività e meno timidezza al reclutamento di personale – si legge nel volantino – Il concorso RIPAM non ha risolto il problema annoso della carenza di personale. Le sedi si svuotano e i “nuovi” non arrivano e se arrivano vanno via. Non ci scelgono i medici, non ci scelgono i funzionari amministrativi. Sentiamo forte il rammarico di non riuscire a erogare quel servizio che vorremmo rendere alle nostre aziende assicurate, ai nostri infortunati, ai nostri reddituari e ai nostri grandi invalidi, nonostante il nostro impegno quotidiano ed effettuando turni estenuanti allo sportello”.

