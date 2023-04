Liguria terra da film, il 2022 è stato da record: 333 produzioni, oltre 20mila notti in albergo

Portofino. “Nel marzo 2024 Portofino ospiterà la nuova edizione del Digital fiction festival, un’edizione 2.0 completamente rinnovata e dedicata alle serie tv girate in Liguria: un appuntamento di grande fascino e prestigio, che andrà non solo a celebrare le tante, tantissime produzioni che hanno la Liguria come location e come protagonista, ma anche a lanciare il nostro territorio e promuoverlo, sempre di più, come destinazione per le produzioni audiovisive”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della presentazione dei risultati 2022 e dell’andamento dei primi tre mesi del 2023 della Genova Liguria Film Commission. Rispetto all’anno precedente, il 2022 vede ancora una volta un incremento di tutti gli indici di performance.

» leggi tutto su www.genova24.it