Marchio “Artigiani in Liguria” esteso a fotografi, tipografi e video operatori

I tipografi, i video operatori e i fotografi sono le nuove professioni che entrano a far parte del marchio regionale di qualità ‘Artigiani in Liguria’. A decretarlo è la Commissione Regionale per l’Artigianato Liguria (CRA) con l’inserimento dei tre disciplinari di produzione ai 23 già esistenti.

“Un riconoscimento alla passione e al sacrificio di decenni di lavoro, ma anche un punto di partenza per estrarre ancora più valore dalla dedizione di queste professionalità, con progetti di supporto e valorizzazione promozionale, che vedano sempre di più la qualità come fattore distintivo di queste produzioni – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Questo è soltanto l’ultimo esempio dell’importante lavoro di squadra che negli anni abbiamo portato avanti con le istituzioni e le associazioni del settore. Tante nuove imprese potranno così fregiarsi di un marchio divenuto simbolo di eccellenza ed accedere ad opportunità a loro dedicate, come ai contributi a fondo perduto previsti da Garanzia Artigianato Liguria”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com