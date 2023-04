Nuova ordinanza sulla peste suina in arrivo, Toti: “Nuove restrizioni ma anche deroghe, salveremo l’outdoor”

Genova. “Per quanto ho potuto vedere finora la nuova ordinanza prevede sì una serie di restrizioni ma prevede anche un ampio sistema di deroghe che possono essere messe in atto dalle Regioni”. Dal mare all’entroterra, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della posa della prima pietra di Calata Bettolo in porto, rassicura “il popolo dei boschi”, ovvero la galassia di soggetti e associazioni contrari a nuove chiusure contro il dilagare della peste suina.

“Le deroghe – prosegue il governatore – potranno normare a seconda delle caratteristiche dei territori, delle esigenze economiche e sociali, e dei periodi di applicazione, con anche delle regole utili per esempio per poter praticare le attività di outdoor, come ad esempio la disinfezione delle scarpe e una serie di prudenze attraverso le quali possono essere evidentemente essere derogate le norme di carattere generale“.

