Pesto sequestrato, anche Assoutenti deposita un esposto in procura contro Giovanni Rana

Genova. Questa mattina il Presidente di Assoutenti Liguria, Furio Truzzi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Genova contro la multinazionale Giovanni Rana a seguito del caso delle 7 tonnellate di pesto alla genovese sequestrate presso il porto di Genova.

“Non basta del buon basilico per fare il pesto alla genovese ed è per questo che abbiamo presentato stamattina un esposto alla Procura della Repubblica perché non ci convincono le dichiarazioni della multinazionale Giovanni Rana” – dichiara il Presidente Furio Truzzi fuori dal Tribunale di Genova.

