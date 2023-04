“È assai maldestro, e così viene percepito, che chi veramente per decisione politica compiuta dalla Regione di cui faceva parte come assessore, ora vada con gli striscioni davanti all’ospedale a farsi paladino della sanità locale, ma soprattutto agitando uno spettro che non esiste e non è mai esistito”. Così Cristina Ponzanelli che in mattinata ha replicato all’annuncio dello sfidante Renzo Guccinelli di una nuova manifestazione al San Bartolomeo sabato mattina. “Evidentemente gli argomenti son pochi e la credibilità è bassa – ha aggiunto – si raccontano cose che non esistono come la chiusura del Pronto Soccorso. I cittadini però hanno capito che non si fa politica sulla pelle delle persone. Questo non significa negare problematiche che sono della sanità locale come nazionale ma posso assicurare che l’ospedale resterà pubblico, sarà valorizzato e potenziato. Stiamo infatti per tradurre in realtà anche gli importanti fondi del Pnrr per realizzazione di ospedale di comunità seguendo impostazione generale data dallo Stato. Si sta attuando – ha concluso – di attivare un modello di sanità moderno”.

L’articolo Ponzanelli: “Sulla sanità si agitano spettri che non esistono, San Bartolomeo resterà pubblico, sarà potenziato e valorizzato” proviene da Citta della Spezia.

