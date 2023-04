Provincia, il logo del centenario affidato alla creatività delle scuole

Saranno le scuole spezzine a disegnare il logo per i cento anni della Provincia della Spezia. Al concorso tecnico bandito dall’ente, hanno risposto quasi tutti gli istituti scolastici provinciali. Domani, venerdì 21 aprile, sarà l’ultimo giorno per presentare i progetti e la settimana prossima si saprà quante saranno le proposte, poi inizierà la valutazione che coinvolgerà anche i cittadini grazie all’utilizzo delle piattaforme online. Il progetto grafico deve prevedere la realizzazione di un logo originale, innovativo e inclusivo, versatile e appropriato, di grande impatto per la creatività che lo dovrà caratterizzare, di facile comprensione e con forte capacità comunicativa, evocativo della storia del nostro territorio provinciale e dei cento anni dell’ente. Il logo dovrà rappresentare l’identità istituzionale della Provincia e dovrà presentare una buona versatilità di utilizzo anche in dimensioni ridotte senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e promozionale sia di natura cartacea sia digitale.

Gli elaborati presentati saranno pubblicati sui canali social del Centro Europe Direct della Provincia della Spezia nel periodo dal 26 aprile 2023 al 10 maggio 2023 e sottoposti sia al giudizio del pubblico del web sia a quello di una commissione di valutazione costituita da esperti di comunicazione, rappresentanti della Provincia, della rete Europe Direct e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi, rispettivamente di 1.500 euro per il primo, 800 euro per il secondo e 500 euro per il terzo classificato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com