Da Isabella de Benedetti, Capogruppo Movimento Cinque Stelle- Rapallo

In data odierna il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Rapallo ha presentato un’interpellanza in merito ai gravi disagi derivanti dal perdurare del cantiere San Francesco e del blocco della circolazione che rendono ormai cronica ed insostenibile la situazione che ha letteralmente spezzato in due la città.

