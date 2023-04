Rari Nantes Savona, un buon test a Bogliasco nel percorso di avvicinamento a Budapest

Savona. La partita tra la Rari Nantes Bogliasco e la Rari Nantes Savona, recupero della 25ª giornata, non aveva più nessuno spunto da offrire sul piano della classifica. I biancazzurri sono già matematicamente retrocessi, dopo una sola stagione nella massima categoria; i biancorossi dovevano solamente assicurarsi definitivamente una sesta posizione che avevano già in tasca, e lo hanno fatto. Il successo, come da pronostico, è andato alla Bper Rari Nantes Savona, che si è imposta per 19 a 13.

L’incontro tutto ligure era stato rinviato sabato scorso perché i savonesi erano impegnati nella finale di andata di Euro Cup. Ed è servito proprio quale allenamento per riprendere il ritmo partita, a cinque giorni di distanza dalla prima sfida col Vasas. Allo stesso modo, la partita in programma tra meno di 48 ore, sabato alla Zanelli, tra la Rari e il Telimar, sarà utile come test di avvicinamento all’incontro di Budapest.

» leggi tutto su www.ivg.it