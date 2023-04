Scuole, Devoto a Guccinelli: “Plesso di Ghiaia non sarà abbandonato né dismesso”

“Dall’inizio dell’ultima legislatura Cristina Ponzanelli ha riaperto la scuola di Crociata, colpevolmente abbandonata negli anni precedenti, restituendo vita e centralità anche la mattina a quel quartiere. Poi, da zero e a zero costi per i sarzanesi, ha fatto commissionare il progetto della nuova scuola e, insieme, uno studio ad IRE su tutti plessi scolastici di Sarzana compreso Ghiaia, per affrontare alla radice tutte le problematiche sull’edilizia scolastica coperte fino ad allora sotto un tappeto di disinteresse. È stato fatto di più sulle scuola negli ultimi 5 anni, compresi gli investimenti a Marinella, Nave, San Lazzaro, Mattazzoni e molto altro, che nei precedenti 50”. Lo afferma Clelia Devoto, candidata per la lista Cristina Ponzanelli Sindaco, che nella sua risposta alle affermazioni di Guccinelli prosegue: “Oggi è praticamente conclusa la nuova scuola dei sarzanesi, dove prima ce n’era una insicura, e anche il plesso di Ghiaia è a piena disposizione della dirigenza scolastica di oggi e di domani, non sarà abbandonato né tantomeno dismesso. È di qualche mese fa, peraltro, l’investimento sulle aree ludiche esterne alla scuola di Ghiaia, riqualificate e messe in sicurezza. Tanto è stato fatto e tanto resta ancora da fare, per superare quarant’anni di disinteresse e nulla cosmico sulle nostre scuole. Guccinelli rappresenta quella classe dirigente che ha chiuso le scuole di Sarzana, da Crociata fino alla XXI luglio, senza proporre alcuna prospettiva per le loro riaperture e anzi abbandonandole: Cristina Ponzanelli le costruisce e le riapre. Guccinelli stia sereno, gli interessi dei sarzanesi che è stato incapace di difendere per oltre 40 anni sono difesi benissimo da Cristina Ponzanelli. Se li ha davvero a cuore anche lui, lo invitiamo a votarla.”

