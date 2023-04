“A tu per tu” con i candidati sindaco di Vallecrosia, oggi il confronto di Riviera24.it

Vallecrosia. Appuntamento confermato questa sera, alle 19, presso la sala polivalente di via Cristoforo Colombo, per il primo dei tre confronti pubblici sulle amministrative di maggio che la redazione di Riviera24.it ha in programma nel ponente ligure. A moderare “A tu per tu” con i candidati sindaco sarà la direttrice della nostra testata Alice Spagnolo. L’evento, a ingresso libero (una 90ina i posti a sedere disponibili), vedrà la partecipazione di Armando Biasi, sindaco uscente, ricandidatosi alla guida della lista civica “Cittadini in Comune”. Di Fabio Perri, consigliere uscente, lista civica “Perri sindaco” e di Cristian Quesada, consigliere uscente, lista civica “X Vallecrosia”.

Ai candidati verranno poste le stesse domande preparate dalla redazione di Riviera24.it. Per rispondere, ogni aspirante sindaco avrà a disposizione due minuti, più un eventuale minuto di replica. Alla fine del confronto verrà offerta al pubblico la possibilità di intervenire, con priorità concessa ai rappresentanti delle associazioni rappresentative del territorio. Le eventuali domande dal pubblico verranno raccolte per iscritto da un giornalista di Riviera24.it e saranno sottoposte in ordine cronologico di ricezione.

» leggi tutto su www.riviera24.it