Albenga, Tomatis (Fdi): “Spaccio e degrado sotto le videocamere di sorveglianza”

Albenga. “La rete di telecamere secondo l’amministrazione esiste, sono oltre 140 e costano parecchi soldi, ma gli spacciatori evidentemente ignorano la presenza degli occhi elettronici e continuano, senza alcun timore di essere perseguiti nella loro attività illecita”. Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Albenga.

“E’ soprattutto la zona del centro quella dove si concentra maggiormente l’attività di spaccio e consumo di droghe – sottolinea Tomatis – come non ricordare poi che nei mesi scorsi era stato affisso un manifesto a dir poco offensivo contro il Premier Giorgia Meloni proprio in prossimità della telecamere di sorveglianza? E a tutt’oggi non è ancora stato individuato nessun responsabile. Sono forse ‘fasulle’ le telecamere installate ad Albenga? Oppure non c’è personale per monitorare quello che succede in città, pare inverosimile che proprio sotto le postazioni del ‘grande fratello’ in particolare nelle ore serali avvengano episodi di spaccio con estrema disinvoltura e tranquillità quasi sapessero di non essere osservati”.

