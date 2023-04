Altare, la minoranza: “Ripetuti episodi di microcriminalità, il sindaco come intende agire?”

Altare. “Alla luce dei ripetuti e recenti eventi di microcriminalità e di pericolo per violenze sempre più emergenti nel paese, i sottoscritti consiglieri di minoranza ritengono di intervenire con una interrogazione al sindaco Briano per verificare che stia agendo con tutti i suoi poteri istituzionali e politici per fronteggiare ed arginare, possibilmente senza i suoi soliti indugi e ritardi, il preoccupante problema”. La richiesta è contenuta nell’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Rita Scotti, Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera, Eleonora Caruso.

“Forse è il momento che i costosi pareri legali che ormai chiede per ogni azione amministrativa – proseguono i consiglieri di opposizione – servano a tutelare gli altaresi, piuttosto che la sua persona. Tutti sanno che lo stato di deperimento e di squalifica che subisce un territorio produce, prima o poi, fenomeni sociali come questo. Sono fatti collegati e consequenziali ed è intenzione della minoranza consigliare condurre, in maniera unanime e decisa, una battaglia nell’interesse di tutti noi altaresi, perché troppe amministrazioni succedutesi in questi anni hanno finto di essere cieche e sorde”.

“Secondo studiosi di sociologia e criminologia di livello internazionale ‘il disordine è contagioso e ha la tendenza ad auto-propagarsi velocemente’. Per troppo tempo nel nostro paese non solo il governo centrale, ma anche gli amministratori locali si sono disinteressati delle reazioni della popolazione alla diffusione della microcriminalità e del disordine urbano. Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale di Altare si svegli e, oltre agli annunci propagandistici, produca qualcosa di concreto. La situazione altarese – concludono – è insostenibile per più aspetti, ma non si è vista una reazione da parte dell’ente nell’interesse vero dei suoi cittadini. Questo sindaco e questa giunta non vedono, non sentono, ma parlano, anzi scrivono annunci rassicuranti senza poi fare nulla. Tutto questo è insopportabile ed ormai gli altaresi, delusi ed amareggiati, non vedono l’ora che al Comune si cambi”.

