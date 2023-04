Anche Castelnuovo Magra festeggia il 25 aprile con una festa di piazza aperta a tutti

In occasione del 78° anniversario della Festa di Liberazione nazionale, il Comune di Castelnuovo Magra invita tutti partecipare alla visita commemorativa ai cippi partigiani sul territorio comunale. Il ritrovo è previsto per martedì 25 aprile alle 10 in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra. “Nell’epoca che stiamo vivendo in cui spesso ci dimentichiamo da dove veniamo con il grave rischio di reinterpretare la storia a danno del presente, è più che mai importante festeggiare il 25 aprile, festa di tutte e tutti senza distinzioni, e quindi anche della nostra comunità”, le parole del sindaco Daniele Montebello. Al termine dell’omaggio ai partigiani, l’appuntamento sarà di nuovo in Piazza Querciola per un momento di raccoglimento e celebrazione. Seguirà pranzo sociale e “concerto resistente”, previsti all’interno della rassegna “Fino al cuore della rivolta” (info e prenotazioni al 329 0099418). Per tutta la giornata sarà inoltre possibile effettuare visite al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo.

L’articolo Domenica Sarzana festeggia la sua Liberazione con la “Passeggiata della memoria” e il concerto dei Gang proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com