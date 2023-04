Ieri pomeriggio i carabinieri di Sarzana, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato uno straniero 35enne, domiciliato in provincia di Massa Carrara e già noto alle forze di polizia. Il giovane, che si aggirava nei pressi di un campo sportivo di Santo Stefano Magra, aveva insospettito i carabinieri, che hanno cercato di fermarlo per un controllo. Alla vista, però, il giovane ha tentato la fuga ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Nel corso della successiva perquisizione i militari gli hanno trovato indosso cinque involucri in cellophane contenenti cocaina, oltre ad un bilancino elettronico e materiale vario da taglio e confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, svoltosi stamattina in Tribunale alla Spezia, nel corso del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto all’obbligo di firma.

L’articolo Beccato nei pressi del campo sportivo di Santo Stefano con la cocaina in tasca proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com