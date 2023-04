Calcio, Liguria imperforabile nel Torneo delle Regioni: tre successi e porta inviolata

Pollice in su per la prima giornata del Torneo delle Regioni. La Liguria, impegnata in Piemonte, ha vinto con tutte le categoria nella triplice sfida alla Sardegna.

L’Under 17 del mister savonese Corrado Orcino (a destra nella foto) si è fatta bastare il goal dell’imperiese Jebbar per cogliere i primi tre punti. Vittoria più larga ma sempre con la porta inviolata per l’Under 17, 2 a 0 firmato dal giocatore del Campomorone Sant’Olcese Lemus. Il goal del vadese Malagrida ha invece permesso di esultare alla compagine dell’Under 15.

