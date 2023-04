Camogli: le elezioni e “il buco” per realizzare un autosilo

La campagna elettorale a Camogli procede tra autocertificazioni di “trasparenza” e soluzioni indefinite per alcuni problemi pur presenti nei programmi elettorali. Al centro della discussione non c’è la ricetta per sfruttare l’area portuale e potenziare l’occupazione; non c’è il progetto per mettere in sicurezza cimitero, litorale e spiaggia; neppure il riordino, soprattutto per motivi di sicurezza dei dehor, lato mare di via Garibaldi.

Il tema più discusso resta quello della costruzione di un autosilo pubblico che avrebbe dovuto avere la priorità rispetto ai box privati e interrati, il cui inizio di costruzione ha compiuto i quattro anni lo scorso marzo.

