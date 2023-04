Concessioni demaniali, si va alle gare

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata sulla causa C-348/22, relativa ad una controversia che vedeva contrapposti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (TA) per la proroga delle concessioni del demanio marittimo al 2033, di fatto alla luce di quanto deciso, il Governo dovrà probabilmente riconsiderate le norme inserite nella legge di conversione del Milleproroghe (legge n.14/2023), peraltro già oggetto di censura da parte del Quirinale al momento della promulgazione, che hanno allungato i tempi per l’esercizio della delega prevista dalla legge sulla Concorrenza 2021, spostando inoltre dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle attuali concessioni e da fine 2024 a fine 2025 il termine entro cui la validità dei rapporti in essere potrà slittare in presenza di “ragioni oggettive”.

