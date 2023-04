Domenica Sarzana festeggia la sua Liberazione con la “Passeggiata della memoria” e il concerto dei Gang

A più di un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Anpi rivendica la propria posizione contro l’invio di armi nel teatro di guerra, per il cessate il fuoco e per il negoziato.

Tentativi diplomatici di cui finalmente si parla, ma solo dopo inutili lutti e distruzioni.

“Soprattutto – affermano dall’Anpi sarzanese – alla nostra associazione non si perdona il mancato sostegno alla narrazione che associa la legittima difesa ucraina alla Resistenza. La Resistenza italiana, di cui nel 2023 cade l’80° anniversario, fu antifascista, costituita da disertori, contro il proprio stato. Nulla a che vedere con l’attuale situazione ucraina, una reazione a un’invasione straniera come altre avvenute in passato. Ma per avere consapevolezza di ciò, bisogna conoscere la Storia, non lasciarsi strumentalizzare dai nuovi sciacalli che hanno tutto da guadagnare con le guerre, spesso a casa d’altri. Per questo abbiamo contribuito al Festival Fact Checking, La storia alla prova dei fatti, e per questo anche quest’anno le iniziative organizzate per la Liberazione di Sarzana hanno come sottotitolo Se vuoi la pace, prepara la pace“.

Si inizia sabato 22 aprile, alle 17 in sala Consiliare, con la presentazione del libro Giandante X, di Roberto Farina, che dialogherà con Maurizio Galli (Anppia) e Denise Murgia (Anpi) sulla figura di un artista poliedrico, combattente sui fronti di Spagna, Francia e Italia. Interventi musicali di Pamela Casamassima e Mauro Manicardi.

