Fattini risponde al Pd: “Sono il partito della chiusura delle scuole”

“Capiamo, pur con grande dispiacere, che il PD di Sarzana possa essere infastidito dal fatto che ci siano a Sarzana giovani liberi, competenti e ambiziosi, che vogliono esprimere la loro opinione e hanno voglia di lavorare per la loro città. Il fatto poi – dichiara Giorgia Fattini, candidata per la lista Cristina Ponzanelli Sindaco – che questi giovani siano attivi all’interno della vita sarzanese dovrebbe essere motivo di plauso da parte di un movimento politico, e non critica o denigrazione, come pare emergere dalle reazioni di un partito a questo punto ben poco democratico. Vogliamo vivere in una Sarzana libera, in cui non si debba aver timore ad esprimere le propri opinioni, tantomeno se giovani e con volontà di dare un contributo per il futuro della propria città: evidentemente la visione del partito democratico è opposta, ed è quella che hanno realizzato in passato. Non parliamo, poi, del riferimento alla scuola in chiusura, ennesima paura lanciata per nascondere un vuoto di idee e proposte per Sarzana quasi imbarazzante: proprio da loro che sono il partito della chiusura delle scuole tra le altre di Crociata, XXI luglio e dell’abbandono delle Poggi senza soluzioni per affrontare gli storici problemi di edilizia scolastica. Siamo fieri di essere a fianco di Cristina Ponzanelli, che in soli cinque anni ha riaperto la scuola di Crociata, sta costruendo da zero una nuova scuola al posto di una vecchia insicura, ha investito sulle scuole più in 5 anni che nei decenni precedenti e non abbandonerà, per il dispiacere del partito poco democratico di Sarzana, la scuola della Ghiaia. Si mettano l’anima in pace, insieme al loro candidato sindaco che ha governato per decenni: i problemi che hanno creato e sono stati incapaci di risolvere li risolverà Cristina Ponzanelli, insieme a un gruppo di ragazzi che, per loro, hanno soltanto la colpa di essere liberi.”

