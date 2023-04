Francesca Michielin aprirà il suo tour estivo a Sarzana

Partirà mercoledì 12 luglio da Sarzana il tour di Francesca Michielin “L’estate dei Cani Sciolti”, nuovo tour prodotto da Vivo Concerti. La cantautrice e polistrumensita, che toccherà le principali città italiane, si esibirà alla Fortezza Firmafede nell’ambito della seconda edizione del festival Woman – Voci di donna. Michielin porterà sui palchi estivi i brani di Cani Sciolti – il nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio 2023 per Columbia Records/Sony Music Italy, e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Le novità non finiscono qui: da venerdì 28 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di gIANMARIA DISCO DANCE feat. Francesca Michielin, disponibile in pre-save e in pre-add. Una collaborazione inedita, tutta made in Veneto, per un brano energico e riflessivo che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

I biglietti de L’Estate dei Cani Sciolti sono già in prevendita sul sito www.vivoconcerti.com e dalle ore 12:00 di mercoledì 26 aprile lo saranno nei punti vendita autorizzati (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati

