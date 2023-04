Autostrada dei fiori. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 17.00 in una galleria della A10, all’altezza di San Bartolomeo, in direzione Francia. Stando alle prime informazioni, i mezzi coinvolti sarebbero due furgoni che si sono scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e ambulanze. Allertato anche l’elisoccorso Grifo. L’autostrada è stata chiusa per i soccorsi.

