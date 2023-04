Genova ricorda il cantautore Piero Parodi, venerdì uno spettacolo nella sua Sestri Ponente

Genova ricorda la figura di Piero Parodi, cantante e compositore folk considerato uno dei principali esponenti della nuova canzone genovese, scomparso nel 2022 all’età di 87 anni.

Autore del celeberrimo brano A seissento, uno dei maggiori successi discografici del settore, con oltre cinquecentomila copie vendute, Piero Parodi è stato al centro del rinnovamento del mondo dello spettacolo genovese, a cavallo tra gli Anni ‘60 e ‘70. Era nato e cresciuto nel quartiere di Sestri Ponente; dotato di non comuni qualità vocali, studiò canto con i Maestri Giobini, Carbone e D’Alba. Debuttò nella radio nazionale nel 1958 nella trasmissione “La ventiquattresima ora”, condotta da Mario Riva, al fianco di Claudio Villa e Johnny Dorelli, ma prima di giungere al successo fece un lungo tirocinio come cantante in lingua sulle navi da crociera americane “Constitution” e “Indipendence”. La sua prima registrazione risale al 1965: da allora Parodi pubblicò 35 singoli e 15 album, vendendo oltre un milione e mezzo di copie in 60 anni di carriera.

