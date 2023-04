Ligorna, mister Roselli: “Con la Sanremese dovremo dare il 110%”

Genova. Big match casalingo per il Ligorna contro la Sanremese questa domenica. Gli uomini di mister Roselli affronteranno la seconda della classe a caccia di punti importanti in chiave playoff. Una sfida che all’andata ha visto i genovesi conquistare i tre punti e che in questo girone di ritorno arriva dopo la sconfitta contro il Bra, con grande voglia di riscatto da parte dei biancazzurri.

“La Sanremese ha giocatori di ottima qualità davanti, così come in tutti gli altri reparti – commenta il tecnico Giorgio Roselli – Non sono riusciti a stare sulla scia del Sestri Levante, che ha fatto un campionato veramente a sé. Sono comunque una squadra che ha fatto tantissimi punti e che non ha grandi punti deboli. All’andata abbiamo vinto con grande attenzione, grande abnegazione e con un pizzico di fortuna. Contro squadre di questo livello non si può non dare il 110%, in quanto se dai solo il 99% non hai scampo”.

