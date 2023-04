Nell’area marina protetta di Bergeggi un progetto per la rinascita della posidonia

Bergeggi. Nell’area marina protetta di Bergeggi sarà realizzato un progetto di riforestazione delle praterie di posidonia (pianta acquatica fondamentale per la produzione di ossigeno) per il sequestro del carbonio organico.

“Il progetto – sostenuto da Fondazione ERM e International School for Scientific Diving (I.S.S.D.) in collaborazione con il Seascape Ecology Lab del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell’Università di Genova – prevede il ripristino di una prateria di Posidonia oceanica degradata attraverso il trapianto di circa 2.500 talee di Posidonia oceanica. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso tecniche innovative di trapianto a basso impatto ambientale, utilizzando materiali biodegradabili (reti in fibra di cocco)” spiegano i promotori dell’iniziativa.

» leggi tutto su www.ivg.it