Padre Federico Trinchero è il nuovo provinciale dei Carmelitani della Liguria

Savona. Il Capitolo Provinciale dei Carmelitani Scalzi della Liguria ha eletto come superiore provinciale padre Federico Trinchero della Risurrezione, classe 1978, piemontese di Casale Monferrato. Sostituisce padre Saverio Gavotto, in carica per due trienni.

Padre Trinchero è entrato a dodici anni nel Seminario Carmelitano di Arenzano, dove ha studiato fino al conseguimento della maturità classica. Nel ’96 ha intrapreso il noviziato al Deserto di Varazze, nel 2004 a Genova ha compiuto la professione solenne e due anni dopo è stato ordinato sacerdote. Nel 2009 ha conseguito la licenza in Teologia Patristica al Pontificio Istituto Patristico “Augustinianum” a Roma.

» leggi tutto su www.ivg.it