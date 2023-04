Pallanuoto M/ Bogliasco, Guidaldi si congeda con una doppietta

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

L’amarezza e l’emozione. L’ultima gara casalinga stagionale dei ragazzi del Netafim Bogliasco 1951 si chiude con sensazioni contrastanti ma ugualmente vivide. Da una parte ci si rammarica perchè la sconfitta con la Rari Nantes Savona coincide con la matematica certezza di dover salutare dopo un solo anno la Serie A1; dall’altra ci si commuove per l’addio all’acqua clorata del giocatore che più di tutti ha indossato la calottina biancazzurra nella lunga storia della società bogliaschina. Il derby contro i biancorossi non è quindi stata soltanto la gara che ha certificato sul campo la retrocessione dei ragazzi di Daniele Magalotti ma è stata anche e soprattutto l’ultima partita che Gimmi Guidaldi ha giocato di fronte a quello che per undici fantastici anni è stato il suo pubblico.

» leggi tutto su www.levantenews.it