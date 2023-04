Liguria. Tre nuove positività di peste suina in Liguria, in provincia di Savona. Sono state riscontrati uno a Giusvalla (cinque in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Sassello (cinquanta); uno a Stella (sei).

I positivi sono ora 601, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti in Liguria dove il totale dei casi cresce a 223, mentre rimane invariato in Piemonte a 378.

