Pnrr, Toti: “Priorità a chi ha capacità di spesa, non sarà la Liguria a rallentare gli investimenti”

Liguria. “Regione Liguria sta investendo moltissimo su tutti i settori di competenza del Pnrr, dalle grandi infrastrutture ferroviarie al porto fino alle reti di Ospedali di Comunità e Case di Comunità. Stiamo facendo il nostro lavoro e non sarà Regione Liguria a rallentare il Pnrr. Anzi, se ci saranno più soldi per interventi contro il dissesto idrogeologico, per la depurazione delle acque e per il ciclo dei rifiuti saremo pronti a utilizzarli, come abbiamo scritto qualche settimana fa al ministro Fitto. Aspettiamo la rinegoziazione europea e i criteri di RePower Eu per vedere se potremo fare più di quello che stiamo facendo: le risorse che abbiamo le stiamo già utilizzando”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi all’assemblea pubblica di Spediporto.

