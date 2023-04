Genova. Brutto incidente questa mattina in zona Rondanina, ai piedi della Madonna della Guardia, dove una persona è rimasta coinvolta in un brutto incidente con il suo quad.

Secondo le prime informazioni, infatti, l’uomo, di cui ancora non si sanno i dati anagrafici, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in un dirupo. Allertati i soccorsi, sarebbe stato raggiunto da una squadra del 118 che lo ha trattato sul posto. Al momento sembra essere in gravi condizioni.

