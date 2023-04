Rapallo: scontro auto-camion, viabilità in tilt

Lo scontro tra un’auto e un mezzo pesante avvenuto poco dopo le 16 in via Colombo, la strada 227 che collega Rapallo a Santa Margherita e Portofino, ha provocato un’interruzione del traffico e poi code importanti in a causa di un traffico già sostento per la presenza di turisti.

Sul posto la Croce Verde di Santa Margherita e la Bianca di Rapallo. Due le persone lievemente ferite. Sul posto la polizia municipale di Rapallo impegnata sia per ricostruire dinamica e accertare responsabilità, sia sul fronte della viabilità.

